Päris koopiad! Tükike Äänisjärve muistseist kaljujoonistest on vaadatav Palmses

Palmsest Sagadisse suunduva tee ristil, paremat kätt väikese metsatuka sees, asub Muinastaide koda. Selle seintel on üleval Äänisjärve (Onega) kaljujooniste koopiad, lisaks veel Soome kaljumaalingute näitus. Ning kui koja perenaise Anne Kurepaluga enne kokku leppida, pääseb igaüks muistset ilu vaatama.

UNESCO tiiva alla võetud Valge mere ja Äänisjärve kaljujoonistest on kojas esindatud küll vaid viimased. Samas on kõik vägagi ehtne – tegu on päris koopiatega, autoriks valdavalt tekstiilikunstnik Eve Selisaar. Mõnest väiksemast joonisest on tehtud ka kipskoopiad.

Äänisjärve kaljujoonised kajastavad Karjala hilise kiviaja küttide-korilaste arusaamu maailmast, nende uskumusi ja loomingulist võimekust.