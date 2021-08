Maksa puhastamine pärast tormilist grillihooaega

Spargel on tõhus organismi puhastaja, mis on rikas valkude, mineraalainetest raua, seleeni, kaaliumi, naatriumi ja fosfori poolest. Sparglis on foolhapet, veeslahustuvat vitamiini S-metüülmetioniini ning C-, A- ja B-vitamiine. Spargel on ka klorofülli ja glutatiooni rikas. On leitud, et see kaitseb maksa rakke alkoholikahjustuse eest.