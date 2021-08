Kes on mänsak, kes teeb sarapuud vaikides pähklitest tühjaks

Augustis sageneb metsadest kostuv pikk ja kõhedust tekitav “kreet-kreet-kreet”, mis annab märku, et lähedal on askeldamas mänsakud. Pähklimänsak on Eestis levinud valdavalt läänepoolsetel aladel, eriti suurematel saartel, kus leidub laialdaselt männikuid ja sarapikke. Just viimastes võib mänsakuid augustist septembrini kohata hommikust õhtuni, vihma ja päikesepaistega.