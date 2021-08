Raivo Murde: vähemalt on mul see muumitass!

| SÕNA SEKKA |



Kui pidevalt jälgida uudiseid kliimakatastroofi kuulutavatest hiiglaslikest metsatulekahjudest ja üleujutustest, teateid koroona uutest tõusulainetest ning masendavatest arengutest Afganistanis, siis tekib tunne, et maailm on musta auku langenud. See paneb inimesi otsima asju, mis korrakski naeratuse palgele tooks.