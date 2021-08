Maailmalõpu saarest Patmosest on siiani kõik hädad mööda läinud

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Selle aasta kevadeks sai selgeks, et kuigi koroonaviirus näis korraks tagasi tõmbuvat, siis vähemate piirangutega reisimiseks jääb enne uut haigustelainet vaid väike auk kesksuvel.

Võtsin vastu otsuse. Kui on võimalik nädalaks kuhugi sõita, siis saagu selleks koht, kust juba 2000 aastat tagasi ette kuulutati, et saabub aeg, mil on jama veega, päikesega, tuulega ning inimesed jäävad massiliselt haigeks.

Pealegi olin tahtnud juba ammu näha seda väikest koobast, kus pandi kirja nii uue testamendi kui kogu piibli viimane raamat. Just sealt on meie kõnekeelde tulnud sõna, mis on viimastel kuudel üha enam uudiste pealkirjadesse lipsanud: apokalüpsis.