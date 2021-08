Alla kolmandiku vastanuist leidis, et Afganistani pagulasi ei tohiks üldse vastu võtta

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Heli kirjutas: “Suurt põgenikevoolu me vastu võtta ei saa. Aga kindlasti tuleks kiiremas korras aidata neid, kellega on eestlastel koostöö olnud. Ja abi vajavad ka naised, kes on Afganistanis haritud ja aktiivsed olnud, nemad on kindlasti ohustatud. Mitte et ma meeste või üldse kõigi elusid väärtusetuks peaks, aga meie omal maal pole võimekust ja valmidust enamaks.”

Kommentaarides oli aga populaarne ka ühesõnaline vastus “ei” ja nii hääletas 27,9%.