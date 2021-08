Oksjonil on 1,7 miljoni euro väärtuses 25 metsa- ja põllukinnistut ja 1 kinnistutepakett

Oksjonil olevas "Looduse paketi" kinnistutepaketis on kokku 5 kinnistut, pindalaga 73,08 ha, millest metsamaad on 42,70 ha. Metsaregisrti andmete alusel on üldtagavara 7421 tm, arvutusliku juurdekasvuga üldtagavara 7548 tm, arvestades ka käesoleva aasta vegetatsiooniperioodi. Kinnistutepaketi alghind on 184 500€. Kinnistutepaketiga saad lähemalt tuvuda siin: oksjonid.timber.ee/kinnistu/4435