Kuidas sünnivad kodumaised tomatisordid?

Kui soovite kindlalt Eesti sorte, on võimalik valida 12 nimetuse vahel. Need on ‘Valve’, ‘Erk’, ‘Koit’, ‘Vilja’, ‘Visa’, ‘Mato’, ‘Malle’, ‘Evelle’, ‘Piibe’, ‘Varto’, ‘Maike’ ja ‘Terma’. Praegu on üks populaarsemaid sorte ’Malle’, mis on maitsev ja saagikas. Ilma ‘Malleta’ ostjad ikka naljalt ära ei lähe, kinnitavad aretajad.