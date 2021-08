Mirjam Mõttuse saatesari “Siin me oleme” on inimestest ja sellest, kuidas nad ääremaal hakkama saavad

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Lause “Siin me oleme” paneb peaaegu igaühel meist silmad särama. Aga teekond Sulev Nõmmiku kultusfilmi pealkirjast telesaate omaks polnud sugugi nii enesestmõistetav. Need, kes Mirjami mikrofoni ette tulevad, on tõepoolest siin. Nii siin, et neid pole peaaegu tähelegi pandud. Jah, nende rõõmudest ning muredest räägitakse – hea meelega teevad seda poliitikud –, aga umbisikuliselt. See tähendab, et kõneldakse kellestki ja millestki, iseloomustatakse üldisi suundi ja trende. Ning vaid vahel harva pannakse keegi ka nime ja näoga ajalehte või kutsutakse stuudiosse.