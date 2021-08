Argo Ideon: kuidas vaeva näinud kandidaadid eelmistel presidendivalimistel pika ninaga jäid

Selle sarja lõpuosas meenutan 2016. aasta presidendivalimisi. Väga eredalt on meeles need hulgalised intervjuud, mis Maaleht tol suvel kandidaatidega tegi.

Usutlused toimusid kandidaatide pool koduses miljöös, et anda jutule ka mingi inimlikum mõõde. Mart Helmega, kes valimiskogus sai 16 häält, kõnelesime näiteks tema Suure-Lähtru mõisa härrastemajas. Helme pakkus enne usutlust klaasikese kodustehtud põldmarjanapsi ning kõndisime ringi häärberi tubades, millest üks näiteks sisustatud aasiapäraselt ja teist ilmestasid hiigelsuur raamaturiiul ning gloobus. Külalistetoas elasid aga pääsupojad, keda abikaasa Helle-Monika Helme pesast mahakukkunult leidis ning toas suuremaks kasvatas.

Keskerakonna kandidaadi Mailis Repsiga vestlesime tema Märjamaa suvekodus. See nägi välja nagu ehtne metsatalu ning intervjuu käigus, kui me õues laua ääres istusime, jooksis aiast läbi metskitsetall – nagu kolleeg Bianca Mikovitš on kirja pannud: et loomake kihutas hirmsa rabinaga mustikapeenarde suunas. Viis aastat hiljem on Repsist ajakirjanduse tarvis saanud justkui täielik persona non grata, aga 2016. aastal oli tegu üsnagi tõsiseltvõetava presidendikandidaadiga, kes valimiskogus pälvis 79 häält ja kolmanda koha.