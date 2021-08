Eestis on tänavu kütitud 52 karu lubatud 82st

Eesti Jahimeeste Selts teatab oma kodulehel, et Eestis on tänavu 23.augusti seisuga kütitud 52 karu, neist Lääne-Virumaal 11 ja Järvamaal üheksa. Kaheksa karu kütiti Jõgevamaal ja Ida-Virumaal, viis Pärnu- ja Tartumaal, kolm Harjumaal ning üks Rapla-, Viljandi- ja Võrumaal. Järva- ja Võrumaal on küttimismaht täis.