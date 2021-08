UUSI SEADUSI | Veel käesoleval aastal võetakse üleeuroopaliselt kasutusele biomeetrilised isikutunnistused

Euroopa Liidu määrus kohustab alates 2021. aasta teisest poolest ID-kaartidel biomeetriat kasutama. Nii võetakse üleeuroopaliselt veel käesoleval aastal kasutusele biomeetrilised isikutunnistused, mis tähendab, et alates 23. augustist lisatakse sarnaselt passiga ja elamisloakaardiga sõrmejäljed ka ID-kaardile.

Politsei- ja piirivalveametist (PPA) selgitati, et muudatus kehtib uut ID-kaarti taotlema minnes ja inimesed ei pea hakkama kehtivat ID-kaarti uue vastu vahetama enne selle kehtivusaja lõppu. Samuti ei pea inimene sõrmejälgi uuesti andma, kui sõrmejälgede viimasest andmisest, näiteks passi taotlemisel, on möödas vähem kui kuus aastat. Kõige mugavam ja soodsam viis oma andmete kontrollimiseks ja uue dokumendi taotlemiseks on kasutada politsei iseteenindust internetis: iseteenindus.politsei.ee.