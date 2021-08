Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Balti jaama väliturul on letid kodumaisest kraamist lookas. Ime küll, aga Poola, Hispaania, Kreeka saadused on parimad kohad loovutanud just siinsetele viljadele.

Nii uhkeldasid nädala algul lettidel Eesti metsadest korjatud prisked puravikud, sealsamas kõrval olid kodumaiste kukeseente kuhilad.

Rõõm oli tõdeda, et nii värskete kurkide, sibulate-küüslaukude kui ka eri kartulisortide valikus domineeris samuti kodumaine kaup.