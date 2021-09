Bioloogiline taimekaitse tähendab taimekahjustaja loodusliku vaenlase toomist kahjuri levikupiirkonda. Nii hoitakse ära kahjustaja levik, ilma et peaks kasutama keemilisi taimekaitsevahendeid. Bioloogilised taimekaitsemeetodid võivad olla näiteks putukate, röövlestade või lindude toomine uude keskkonda mõne kahjustaja hävitamiseks. Bioloogiliste vahendite hulka kuuluvad ka mikrobioloogilised vahendid, kus toimivaks organismiks on mõni bakter, seen, nematood vms.