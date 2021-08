Timber.ee oksjonil otsivad uut omanikku looduskaitse all olevad metsad

Ka uuel omanikul on võimalik toetust taotleda, et kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu. Kuid, kas Natura 2000 ala tähendab seda, et nendes metsades majandada üldse ei tohi ja kas need toetusmäärad on piisavalt motiveerivad, et soetada endale looduskaitse all olevat (metsa)maad?

Kui palju on Eestis looduskaitse all olevat pinda ja mida võib nendel aladel teha?

Oleme igal sammul uhked selle üle, et Eesti maismaast suisa enam kui pool on kaetud metsaga, millest omakorda pool on suurema või väiksema kaitse all. Täpsemalt on Eestis metsaga kaetud ala 51,3% ehk meie metsamaa laiub 2 324 900 hektrail, millest 25,6% on erineva kaitserežiimiga metsad. Kusjuures rangelt kaitstavate metsade osakaal on pidevalt suurenenud. See seab piirangud metsa tavapärasele majandamisele või välistab viimase üldse.

Erametsaomanikele on olukord teinud aeg-ajalt meelehärmi, kui ühel hetkel, eriti just siis, kui plaan on metsas puid tegema hakata, avastatakse, et metsa on end sisse seadnud mõni lind või loom, kes kaitse all ja kõik planeeritavad tööd mõneks ajaks pausile pannakse. Ent looduse mitmekesisuse säilitamiseks ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on need kaitsealad loodud ja vajalikud.

Möödunud aasta seisuga on Eestis 3946 kaitstavat loodusobjekti ning looduskaitseseaduse alusel eristatakse Eestis kolme tüüpi kaitsealasid: rahvuspargid, looduskaitsealad ja maastikukaitsealad (info kaitsealad.ee). Milliseid toiminguid võib inimene nendel aladel teha sõltub sellest, millised konkreetsed taime- või puuliigid või hoopis linnud ja loomad nendel aladel kasvavad ja elavad ja milline on spetsiifiline väärtuste säilimise ja säilitamise vajadus. Seega jagatakse kaitsealad omakorda vöönditeks.