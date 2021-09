Neljapäeval, 9. septembril kell 22 on Kanal 2 ekraanil romantiline draama “Sügis New Yorgis”. See on lugu jõukast naistekütist, kel tekib suhe endast poole noorema kaunitariga. Will plaanib Charlotte’i pärast esimest ühist ööd hüljata, kuid siis avaldab naine talle ehmatava saladuse: ta põeb eluohtlikku vähki. See valus pihtimus annab nende suhtele täiesti ootamatu pöörde. Peaosades Richard Gere ja Winona Ryder.