Teadlastelt ilmub järjest mustemaid prognoose kliimamuutuste kohta ja võitlusest CO 2 ga räägitakse kõigis võimalikes kanalites. CO 2 vähendamiseks on tehtud päris pööraseid soovitusi: autodest loobumine, soode kunstlik juurde tegemine, täielik lennureisidest loobumine jmt. Unustame, et kliima soojeneb aga peale CO 2 veel paljude teiste ühendite tõttu. Näiteks on elektrilülitites endiselt lubatud kasutada keskkonnale ülikahjulikku väävelheksafluoriidi ehk gaasi SF 6 .