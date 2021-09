Argo Ideon: naistemood muutub leebemaks. Aga mis saab meestest?

Aga mis saab meestest? Kas me oleme igavesti määratud kandma ülikonna juurde ebamugavaid, kuigi maskuliinseid, viimase peal läikima hõõrutud nahkkingi? Näib, et emantsipatsioon jõuab siiski pisitasa ka teise pooleni inimkonnast ning olen kuulnud, et kui kanda pintsaku juurde moodsaid kitsaid pükse, tohib ka mee­s­­-isik juba ilmuda avalikku ruumi, kergemad tossud jalas.