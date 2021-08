„Tänu teile saame kodudes ja söögikohtades aastaringselt meie enda maa saadusi maitsta ja maiustada. Saame külades ja valdades, aga ka linnades kindlate töökohtadega arvestada,“ teatas Riigikogu esimees Ratas.

Ta rõhutas, et põllumeeste ühise töö tulemusena on meil kõigil Eestimaa inimestel rohkem, mille üle uhke olla, on kaunid maastikud ja haritud põllud.

„Saame üle maailma Eestist kui ühe puhtama toiduga riigist meie edulugu rääkida,“ tunnustas Jüri Ratas.