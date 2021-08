Toivo Asmer: 5 suurimat probleemkohta Eesti metsanduses

AS Timber asutaja Toivo Asmer märgib, et mets on pakkunud kõneainet igal ajal ning probleemid sektoris tulevad ja lähevad, kuid põhiprobleemid, mis on viinud olukorrani, kus erinevad osapooled on niivõrd polariseerunud kui täna, on ikka need samad, mis alati. Ent tõenäoliselt on need jõudnud oma haripunkti.

1. Loogiliselt mõistetamatud rünnakud metsasektori vastu

Keskkonnaaktivistide ja metsakaitsjate surve kogu sektorile on viimasel ajal selle korralikult uppi löönud – seisma on pandud lugematu arv raieid, suurprojekte, kus metsa raiumine on vajalik. Ette on võetud juba ka kohtuteid, mis tõenäoliselt on lähitulevikus pretsedenti loovad. Tegemist on mitmetahulise probleemiga, kus ühel pool aktivistid ja teisel pool metsasektoris töötavad inimesed ja ettevõtted, kus põhilise relvana teineteise vastu kasutatakse emotsionaalseid hinnanguid.

Asmer märgib, et mets vajab ja ootab majandamist, sest ühel hetkel muutuvad vanad puud väärtusetuks ning sellest ei võida mitte keegi. „Riigitulud vähenevad, töökohad maapiirkondades kaovad, pered ja metsaomanikud jäävad sissetulekuta. Siinkohal ei anna me kuidagi mõista, et kõige õigem tee on alati lageraie, sest see toob kõige rohkem ja kiiremini raha sisse. Vastupidi! Meie metsaspetsialistid annavad oma klientidele alati nõu, kuidas oma metsa jätkusuutlikult majandada,“ kinnitab Asmer, kelle hinnangul mõjub hoopis aktivistide poolt tulev surve metsasektorile laastavalt ning paneb metsaomanikke oma metsa kiiremas korras raiuma. Kuidas nii?