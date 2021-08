Alar Karisel jäi presidendiks valimisest puudu viis häält

Isamaal on 12 saadikut, kellest ei osalenud istungil koroonaviiruse tõttu haiglasse sattunud Helir-Valdor Seeder. Sotsiaaldemokraatidel on 11 saadikut. Mõlemad fraktsioonid andsid hääletamise vabaks ja poolthääli laekus oodatust vähem, kuigi just Isamaa esindajad ütlesid korduvalt, et poolthääli on tulemas ja soov on parlamendis president ära valida. Sotside esindaja Jevgeni Ossinovski ütles enne hääletamist Delfile, et kui koalitsiooni hääled peavad, siis valitakse president riigikogus ära.

Opositsioonierakondade esindajad vihjasid ka sellele, et hääli võis kaduma minna ka koalitsiooni seast.