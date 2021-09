Just nüüd on õige aeg teha endale heegelpitsiga taskurätt

Tänapäeval on ennast kehtestanud pabertaskurätid. Muidugi on need mugavad kasutada, eriti tugeva nohu ajal. Kuid stiilsel daamil peaks pidulikumal puhul leiduma kotis või käevõru vahel ka elegantsema väljanägemisega kangast taskurätik.