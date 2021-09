Koolijuht: ütlesin õpetajatele, et pole mõtet viiruse tõttu ülekeenud lapsevanemate peale vihastada, lihtsalt imestage

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Üritame olla kool, mitte meditsiiniasutus, kuid paratamatult tuleb meil tegeleda koroonaviirusega – testida regulaarselt vaktsineerimata õpetajaid ja suhelda vihaste lapsevanematega. Üldiselt on lapsevanemad mõistlikud ja toetavad, kuid vahepeal levis siiski jutt, et hakkame näiteks koolis salaja lapsi vaktsineerima. Loomulikult ei vasta see tõele, kuid saime mitmeid kurje kirju ja ühtse malliga blankette, kus oli kirjas, et meditsiiniliste protseduuride läbiviimine nende laste peal on rangelt keelatud,” rääkis Tartu Waldorfi kooli juhataja Anne-Lii Kerge.

Kevadel pidi kool vanematelt paluma, et nad ei kirjutaks rohkem õpetajate infolisti vaktsineerimise teemal, samuti tuli hakata modereerima lapsevanemate listi. “Üks ja teine maailmavaade põrkusid. Mõlemad pooled olid äärmiselt ebaviisakad, mõni lubas esimese emotsiooni pealt isegi lapse meie koolist ära võtta. Ütlesin siis õpetajatele, et pole mõtet vaktsineerimise ja valitsuse reeglite tõttu ülekeenud lapsevanemate peale vihastada, lihtsalt imestage. Teisi muuta ei saa.”

Järvamaa kutsehariduskeskuse direktori Rein Oselini sõnul juhindub ta valitsuse reeglitest ning ei soovi lapsevanemate, õpilaste ega töötajatega ühessegi maailmavaatelistesse vaidlusesse laskuda.