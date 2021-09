Dmitri Jegorov vigasest riigieelarvest: ei tasuks riigikontrolli raportit üle tähtsustada, sest raha pole vasakule läinud

Riigikontrolli aruanne näitab, et riigikogus vastu võetud 2020. aasta riigieelarve kõik koondsummad – tulud, kulud, investeeringud, finantseerimistehingud – on valed, sest eelnõu ette valmistanud rahandusministeerium on teinud arvestus- ja arvutusvigu.

Ilmar Saabas