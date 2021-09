Erakoolides õpib aina rohkem lapsi, üks oluline põhjus on väiksemad klassid

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Täpselt keskpäeval paneb organist käed klahvidele, ruum lahvatab helisid täis, lipud kantakse kirikusse. Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola tõuseb kantslisse ning kirikutäis õpilasi ja lapsevanemaid laulab ühiselt hümni.

Esimese aktusekõne peab vaimulik. “Armastus on kristliku kooli kõige olulisem õppeaine,” ütleb ta. Ja et üksteisest hoolimine loob hubase keskkonna, mis on just see, mida nende koolist kõige enam loodetakse.