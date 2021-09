Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Karis näib kõrvalpilgule väga tugeva pingetaluvusega härra, kes suudab säilitada stressiolukorras ülihästi rahuliku meele. Ärge tulge ütlema, et presidendiametis seda omadust vaja ei lähe.

Mingit põhjust ei ole meie valitud presidenti pidada ka “Arnold Rüütliks, kes räägib keeli”. Lihtsalt nentigem, et Alar Karis on seni teadaoleva põhjal normaalne ja mõistlik inimene, kes oma mitmes olulises ametites on saanud varasemalt korralikult hakkama. Kui lisada veel õppimisvõime, siis ei ole näha põhjust, et ta presidendina võiks tuua halbu üllatusi või Eestit mingil kombel alt vedada.