Jaan Tammsalu: hirmus ei ole see, kui me sureme, vaid see, kui me pole elanud

33 aastat vaimulikuna teeninud Jaan Tammsalul on vahel tulnud ette, et inimesed tulevad ja ütlevad: küll oli ilus matus. Siis ehmuvad ja panevad isegi käe suu peale. Sest kas nii on ikka viisakas öelda? Kas matus saab üldse ilus olla?

“Ütlen siis neile, et saab küll,” sõnab Tammsalu. “Olen aja jooksul matnud nii vanu kui noori ja leidnud ka väga kurbadest juhtumitest ka helgeid külgi.”

Surmast rääkimine ei ole talle raske ega ebamugav, see on elu osa, millest ei pääse lõpuks keegi. Küll aga on võimalik see endale ja ka teistele ütlemata keeruliseks muuta. Nii et kui kirjastus Varrak pöördus Tammsalu poole ettepanekuga panna oma surma, matuste ja leinaga seonduvad tähelepanekud kaante vahele, siis oli vaimulik nõus.

Huvipuudust ei ole selle teema juures karta.