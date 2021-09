Neli geniaalset retsepti baklažaanist, suvikõrvitsast ja paprikast

On värskete suvikõrvitsate, baklažaanide ja paprikate aeg. Need maitserikkad viljad on kui loodud tervislike ja suupäraste eelroogade valmistamiseks. Ahjus küpsetatud baklažaanid või suvikõrvitsa tšipsid on just sellised trendikad eelroad, millega saate külalisi või pereliikmeid üllatada.

Kaili Eerma 24