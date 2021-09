Lihtne kaunistus annab kampsikule värske ilme

Alati ei tähenda kappide korrastamine veel seda, et kõik riided tuleb kusagile ära viia ning kiiresti uued asemele osta. Enne kui kampsuneid ühelt riiulilt teisele tõstma hakkate, vaadake need üle ning mõelge, kas ehk saab mõnele neist anda pisut uut välimust, et need taas köidaksid teie tähelepanu justkui uued esemed. Eriti tasub seda vaadata kvaliteetsetest materjalidest nagu villasest, kašmiirist või alpakast esemete puhul.

Oma aja ära elanud kampsuneid, millest enam asja ei ole, saab samuti kasutada meisterdamisel, olgu siis pajalappide või pannialuste valmistamiseks. Eriti head on need villased esemed, mille võib eelnevalt ära vanutada.

Hea villane lõng kannatab ka ülesharutamist, mida saab kas või uute töösokkide jaoks kasutada.

Lihtsa kampsuni võib rõõmsamaks muuta erksavärviliste kaunistustega. Alati ei pea vaeva nägema suurte ja uhkete tikanditega, mõnikord saab uue ilme anda ka kelmika kangaga. Nii saigi lemmik uue ja romantilisema väljanägemise.

Selleks võtsin appi kaks vana pluusi, ühest lõikasin välja paelad, millest lipsu siduda ning teisest pikad ribad, millest sai kampsuni serva lopsakas rüüs. Kuna kampsun on õhuke, siis ei tahtnud, et rüüs oleks robustne. Seetõttu kasutasin kangast, mille servasid ei pea palistama, vaid sulatasin servad küünlaleegil üle, et need ei hargneks.