Kui inimene oli teisest sambast pensioni saamiseks sõlminud pensionilepingu kindlustusseltsiga, siis sai ta nüüd reformiga teise samba raha kätte vaid teatud tingimustel.

Rahandusministeeriumi kodulehel selgitatakse neid tingimusi järgmiselt: pensionilepingut lõpetada, et raha lihtsalt välja võtta, üldiselt ei saa. Erandiks on pensionilepingud, mis on sõlmitud enne 2021. aasta 1. jaanuari.