Škoda Enyaq iV: 150 kilovatti ja kuuled vaid rehvide sahinat vastu asfalti?

Ehkki tegemist on täieliku ehk tõelise elektriautoga, eelkõige tehnoloogilise saavutusega, läheb pilk siiski esmalt auto välimusele. See on soliidne, väljapeetud. Jah, Enyaq on kogukas, isegi veidi massiivne, aga samas õhkub temast disaineri loovat mõtet. Andku škodalased mulle andeks, aga minu meelest tõuseb jõuliselt sale Enyaq iV välimuse poolest isegi oma margikaaslaste ette. Vaatamata sellele, et tema tühimass küünib üle kahe tonni.