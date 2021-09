HUGO.legali jurist Merike Roosileht on mitmeid aastaid kaitsnud 95aastast vanaprouat, kellelt BestCrediti OÜ soovis 63 000eurose laenu katteks realiseerida tema kodu. Nüüdseks on läbi käidud kõik kolm kohtuinstantsi ning otsus on ühene – BestCrediti OÜ on rikkunud vastutustundliku laenamise põhimõtet ning peab kõik kulud ise kandma.