Mihkel Raud “Eesti otsib superstaari” osalejatele: “Laulge hästi!”

Esmakordselt kohtunikuametisse asuv Birgit Sarrap kinnitab oma kogemusest, et „Eesti otsib superstaari“ on mitte lihtsalt üks telesaade või konkurss, vaid ettevõtmine, mis võib noore inimese elus väga palju muuta. Ja sellega nõustuvad ka staažikaim hindaja Mihkel Raud ning muusik ja laulja Koit Toome.

Birgit on rahul, et esimesed eelvoorud pakkusid palju põnevust, lauljaid oli väga palju ja erinevaid. "Sai nii nalja kui ka mõned korrad heas mõttes pahviks löödud. Kollaste kaartide jagamise voorus olime kohtunike laua taga üsna ühel meelel ja vaidlemist väga ette ei tulnudki," meenutab Birgit. Ja lisab, et järgmises ehk lavavoorus läheb ilmselt tublisti raskemaks, sest siis on vaja sõelale jäänute seast juba otsustavam valik teha ning küllap hakkavad kohtunikud oma lemmikute eest välja astuma.