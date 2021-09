NÄDALA ILMAPROGNOOS | Hallile taevale vaatamata tuleb soe ja ilus nädal

Paraku jääb süveneva sügise märgina taevas üha pikemateks tundideks halliks. Neljaäleva (9.09.) hommikupoolik on küll päikeselisem, pärastlõunaks aga tõmbub pilveserv koomale. Üürikese vihmasabina võimalus on siiski üksikuis paigus. Edela- ja läänetuul on võrdlemisi tugev. Õhusooja 17–21°.