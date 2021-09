Andres Merits vaktsineerimata eakatele: see tundub olevat omamoodi meetod enesetapuks, nakatudes on perspektiiv vilets

Teadusnõukoja liige Andres Merits leiab, et piirangute lõpetamiseks peaks Eestis üle 60aastaste vanusegrupis olema vaktsineeritute osakaal vähemalt 90–95 protsenti. “Kui meil on väga kergesti leviv viirus ja immuunkaitseta inimesi jääb liiga palju, siis haiglad on lühikese ajaga silmini täis,” ütles Merits.

Vanematest kui 70aastastest koroonaviirusega nakatunutest satub Meritsa teada haiglasse 30 protsenti ning neist kolmandik ei tule sealt eluga välja. “Vaktsineerimata vanemate inimeste perspektiiv nakatudes on vilets. See tundub olevat omamoodi enesetapu meetod,” kommenteeris ta.

Eakate seas enam kui 95protsendise vaktsineerimisega hõlmatuse on saavutanud Taani, kus reedel lõpevad kõik piirangud.

Aga millal võiks Eestis piirangud leeveneda?