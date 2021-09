FOTOD JA VIDEO: Võru mees tegi reklaamtulba sisse hotelli ja selle katusele klaasist sauna

Kui väikemajade põrandapind jääb enamasti alla 20 m2, siis reklaamtulba sees oleva majutuskoha pind on 3,6 m2 korruse kohta. See on sama palju, nagu 1,8 m laiuse voodi pind.