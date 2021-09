Tartu messikeskuses tuleb põllu-, metsa- ja kommunaalmasinate näitus

Näitusel osalevad A. Tammel AS, Agrosilva AS, Baltoil AS, JK Motors OÜ, Kaivi Trans OÜ, Metsis OÜ, Neste Eesti AS, Rodnas OÜ, Tatoli AS ja Wihuri Agri. Kohal on ka Lihuniku Äri koostöös Big Green Egg Eesti OÜ-ga, et pakkuda veise- ja lambaliha.