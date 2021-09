Mida teha, kui immuniseerimispass ütleb haiguse läbi põdenu kohta, et tema vaktsineerimiskuur on pooleli?

COVID-19 läbi põdenud inimestele soovitatakse teha üks vaktsiinisüst ja digiloosse peaks jõudma info, et nende vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Mõnedel COVID-19 läbi põdenud inimestel on olnud probleeme üritustele või söögikohtadesse pääsemisega, kuna nende vaktsineerimispass näitab, et vaktsineerimiskuur on pooleli. Samas on nad haiguse läbi põdenud ja korra vaktsineeritud.