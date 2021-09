Kas ka Tallinna tulevad toidujagamiskapid?

Toidujagamiskappide eesmärk on vähendada kodumajapidamistes, jaekaubanduses ja toitlustusettevõtetes tekkivat toidukao ehk raisatud toidu hulka. Nende kaudu jagatav toit on klientidele tasuta, sinna on võimalik inimesel nii toitu annetada kui ka sealt toitu saada. Kapid on varustatud külmikutega, et tagada eritemperatuuri vajavate toiduainete säilimine.