ARVO PÄRT 87 | „Leida Laius ütles, et Arvoke, kirjuta mulle nüüd üks lõõtsalugu!”

On väheteada fakt, et „Ukuaru valsi“ sünnist praeguseni on selle 47aastase pala elukäiku ja tuntust mõjutanud mõned näiliselt täiesti juhuslikud sündmused. Kui ahel oleks kuskil katkenud, ei pruugiks palal sellist tuntust üldse ollagi. Maaleht suhtles minevikus toimunu selgitamiseks ligi poolesaja inimesega ning tulemuseks sai ootamatuid pöördeid sisaldav lugu, mille lõpplahendus toob meid möödunud 2020. aasta suvesse.