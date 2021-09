„Ma küll ei saa aru, kellele neid vaja on, aga kui võib teenida, siis miks mitte.“

Sotsiaalmeedias sõna sekka ütlev seenekorjaja Ingus teatab, et kärbseseeni korjas ta esimest korda mullu, kui nägi juhuslikult üht ostukuulutust. Esmalt mõtles, et äkki on tegu petturiga, aga kaup sai tehtud.