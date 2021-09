Coop avab Jõgeva kesklinnas hotelli

Pärast Pae keskuse valmimist jäi seni ehitusmaterjalide kauplusena tegutsenud Suur 11 hoone tühjaks, kirjutab Jõgevamaa ajaleht

Vooremaa. Kuna kaubanduseks on maja liiga väike, tekkis mõte ehitada sinna hotell, selgitas Jõgeva Majandusühistu juhatuse liige Toomas Vahur.

Projekteerimine kestis pikalt. Ehitus algas eelmisel talvel.

Jõgeva, kus siiani polnudki korralikku majutuskohta, saab nüüd korraliku hotelli.

Toomas Vahur ütles veel, et Coopile on hotelli avamine suur väljakutse ja päris uue hoonena poleks and hotelli avanud.

Hotellis on 36 kohta. All on restoran, kus hakatakse klientidele pakkuma hommikusööki.