5 asja, mis hoidisekonkursil edu ei too

Igal aastal on hoidisekonkursi žürii liikmed pidanud mõne võistlustöö maitsmata jätma, sest selle pinnal leidub hallitust või mullitab kogu kraam kahtlaselt.

Igal tegijal, nii algajal kui ka kogenud meistril, juhtub vahel, et hoole ja armastusega valmistatud hoidisepurgis hakkavad lokkama hallitusseened või läheb kogu kraam käärima. See võib juhtuda halbade asjaolude kokkusattumisel, aga riski minimeerimiseks tasub siiski järele mõelda, kas kõik purgid-pudelid ja muud tarvikud saavad korralikult steriliseeritud ja kaaned õhukindlalt peale. Mõned hoidised ei olegi mõeldud pikaajaliseks säilitamiseks ja ka lühiajaliselt tuleks neid hoida külmkapis. Selliste hoidiste puhul tuleks pakendile kindlasti teha vastav märge, et sobivad säilitustingimused oleksid tagatud.

2. Puudub tasakaal.

Inimeste maitsemeeled on üpriski erinevad. Mis ühele tundub liiga soolane või terav, on teise jaoks just õige.

Kui aga mitmeliikmeline žürii koos istub ja ühiselt maitseb, siis üle võlli maitsetega hoidised tuntakse kohe ära. Kui lisatud on liiga palju äädikat, soola, või tšilli võtab vee silmast välja, siis ei ole enamasti mõtet ka muude maitseomaduste üle arutleda.

3. Kõike on liiga palju.

Headel saagiaastatel, kui vilju ja marju on lademes maas, tahaks kõik üles korjata ja tallele panna. Nii on konkursile toodud moose, kus üle kümne komponendi. Sellise koosluse häda on selles, et maitseid on liiga palju ja kokku moodustub maitsetus. Vahel tundub aga valmistajale, et viljade maitse on liiga igav ning siis lisatakse ohtralt maitseaineid ja vürtse.

4. Koostisained lihtsalt ei sobi kokku.

Komponentide kokkupanek ja katsetamine on väga põnev ning tõelised hoidisemeistrid sellega tegelevadki. Aga kui uue retsepti järgi hoidis valmis, peaks seda kriitiliselt maitsma ja võimalusel andma ka teistele proovida, et olla kindel: tegu pole üksnes põnevate komponentide kokkupanekuga, vaid sellest on tekkinud ka suurepärane maitse.