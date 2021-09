NÄDALA ILMAPROGNOOS | Jahedus jätkub ja lähipäevil võib tulla öökülma, aga nädala teine pool peaks soojem tulema

Lähipäevad on hallina püsiva taeva korral 10° lähedased. Kus aga päike paariks-kolmeks tunniks välja pääseb, on sooja loota 12–14°. Öine miinimum langeb selgema taeva korral õhus 0...+2°ni, maapinnal aga alla 0°. Kõledust lisab tugevnev tuul. Langusele pöörduva õhurõhu tõttu on juba tänane õhtu tuulisem. Järgnevail päevil tõuseb ida- ja kirdetuul iiliti 15 m/s, rannikul on ajuti veel tugevam.