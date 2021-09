VIDEO | Toimetaja proovis lihalõikaja ametit: palk 2000-2500 eurot, aga töö on väga raske

Nõo Lihatöstuses saavad tublid lihalõikajad väidetavalt 2000-2500 eurot palka. Kuidas see töö käib, proovis ajakirjanik omal nahal järele ja jäi terveks, aga tuli tõdeda, et leheneegrile polnud see kontimööda.