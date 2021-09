Tauno Vahter: üldisel hädaldamismaratonil on kaks tipphetke - Eurovisioon ja valimised

Nii käib õiendamine asja juurde enne vabariigi aastapäeva vastuvõttu, loomulikult Eurovisiooni lauluvõistlust või igal suvel ja sügisel kohustuslike uudiste üle, kuidas saak ikaldus (nälg, surm jne) või saak tuli liiga hea (hind läheb alla, teatavasti hullem kui nälg ja surm kokku). Igal sügisel üritab hulk inimesi esimesena sotsiaalmeediasse üles laadida pildi millestki, mida võib tõlgendada jõulukaunistusena või jõulukampaaniana, et saaks kooris kiruda: varsti hakatakse karda kuuskede külge riputama juba jaanipäeval. Kõik need vestlused ja hädaldamismaratonid on juba maha peetud või teel ka tänavu, aga sel aastal on liigaasta kombel krae vahele sadamas veel üks häda, millest mõnel aastal veel pääseme – need on loomulikult valimised.