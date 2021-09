TELESOOVITUSED | Kuidas olla, mida arvata

Mida tehisintellektist arvata?

“Kas karta tehisintellekti?” on tänavu valminud Inglise dokfilm, mis jõuab ETV ekraanile esmaspäeval, 27. septembril kell 22.15. Silicon Valley tehnloogia käilakujud muretsevad tuleviku pärast. Microsofti president Brad Smith usub, et George Orwelli romaan “1984” võib muutuda tegelikkuseks juba 2024. aastal. Hiina politsei kasutab tehisintellekti, et kindlaks teha, kas kahtlusalune on süüdi. USA ja Hiina investeerivad miljardeid võidurelvastumisse, et arendada välja tehisintellektil põhinevat tipptasemel sõjatehnoloogiat.