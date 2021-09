30 aastat tagasi | Pere­naiste peades oli kindel mõte: kui midagi saada on, siis osta

Maakodu tegevtoimetajal Eva Luigasel on pakkuda retsept, mis viib meid tagasi 30 aasta tagusesse aega - kopsupirukas. “Kops oli nii odav, et see oli ainuke asi, mida ma sel ajal osta jõudsin,” teatab ta.