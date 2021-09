Mis kandi taat olete?

JUHTUNUD LUGU

HEIKI RAUDLA Viljandist

Maale jõudis hiljuti tulnukate laev, et kanda maalased “Arukate tsivilisatsioonide kataloogi”.

Tulnukas küsis esimeselt maalaselt, keda kohtas: “Teil on külluses maad, valgust ja vett, aga paljud nälgivad?”

“Raha pole.”

“Aga miks on teie võimaluste puhul nii palju kodutuid?”

“Raha ei jätku.”

“Miks te oma planeeti nii palju reostate?”

“Raha ei jätku, et seda teisiti korraldada.”

“Miks teil on nii palju haigeid, keda terveks ravida?”

“Raha on vähe.”

“Mis defitsiitne ressurss see raha küll on, mis ei lase teil normaalselt elada? Kas me võiksime seda teile mingilt teiselt planeedilt tuua? Ja kus te seda üldse toodate?”

“Sisse vedada pole vaja, me ise trükime seda.”