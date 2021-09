Lääs ei pea oma liberaalse demokraatia mudelit tervikuna eksportima või seda kellelegi peale suruma, kui see ei sobi märkimisväärsete kultuuridevaheliste erinevuste tõttu. Demokraatia skaala ei ole samas must-valge, mis tähendaks seda, et maailm jaguneb demokraatlikeks ja ebademokraatlikeks riikideks. Küll aga on 193 ÜRO, 57 Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ning 47 Euroopa Nõukogu liikmesriiki, sealhulgas autoritaarsed režiimid, omavahel kokku leppinud ja endale kohustusi võtnud kaitsta vähemalt elementaarseid inimõigusi.